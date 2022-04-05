Hepsiburada ile kadınlar her sahada

HAYATIN her sahasında kadınları destekleme vizyonu ile çalışmalarını sürdüren alışveriş platformu Hepsiburada, bu yaklaşımını bu kez de basın mensuplarıyla paylaştı. Türkiye'de bir ilk olan kadın futbol deplasman maçı basın gezisinde bir araya gelen konuklar, önce Urla'da keyifli bir gezintiye çıktı, ardından da Galatasaray Hepsiburada ve İzmir Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımları'nın maçını izleyip, sahadaki kadın sporcuları alkışladı. Katılımcılar, gezide "HepsiTürkiye'den" programıyla e-ticarete atılan girişimci kadınları dinleme fırsatı buldu. Mimas Bahçe'de gıda mühendisi şef Dilek Yetkiner ile enginar hasadına katılan konuklar, lezzetli ikramlarla ağırlandı. Ardından zeytinyağı uzmanı Duygu Özerson Elakdar eşliğinde Klazomenai Antik Kenti gezildi. ■ ERCAN AKGÜN

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