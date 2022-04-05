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Haberler Ekonomi İhracatta Mart ayı rekoru kırıldı

İhracatta Mart ayı rekoru kırıldı

5.4.2022

İhracatta Mart ayı rekoru kırıldı
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Bakanlıkta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, "Mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamıdır" dedi. İhracatta 2021 yılında yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Muş, "Ocak ve Şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." diye konuştu. Muş, Mart ayı ithalatının ise 30,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ticaret Bakanı Muş, ihracatta yeni rekorlara ulaşacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.
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