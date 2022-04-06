CHP’de ruhsat kavgası

Muğla Milas'taki Tuzla Sulak Alanı yakınlarında, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun hayata geçireceği inşaat projesine Milas Belediyesi tarafından ruhsat verilmesi, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi.

CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, geçtiğimiz günlerde ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun Tuzla Sulak Alanı'nda yapacağı inşaata ruhsat verilmesine ilişkin, "Yasal zorunluluktan dolayı ruhsat verilmeden önce mimari projeye imar durum belgesi ve tapu eklenerek Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'nden görüş sorulmuştur. İlgili yerden 4 Mart 2022 tarihli, 4752371 sayılı yazı ile 'uygun' görüşü verilmiştir. Yine Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden gelen 10/01/2022 tarih ve 44237 sayılı Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi de ruhsat verilmesinde bir sakınca olmadığını belirtmiştir. Bu belgelerden herhangi biri olumsuz olsaydı bizim kesinlikle yapı ruhsatı düzenlememiz mümkün değildi" açıklamasında bulunmuştu.

'BİZ ZORUNLULUK GETİRMEDİK'

Milas Belediye Başkanı Tokat'ın bu açıklamalarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Tuzla Sulak Alanı'nda yapılaşmanın önünün açılmasını sağlayan ÇED raporunda ve ruhsat konusunda, Büyükşehir Belediyesi veya MUSKİ tarafından herhangi bir ön onay veya izin söz konusu değildir. Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi, ruhsatı yasal bir zorunluluk haline getirecek bir belge olmayıp yalnızca bölgenin su ve altyapı bakımından durumunu ortaya koyan bir belgedir. Bunun akabinde ruhsat sürecinin işletilmesinin sorumluluğu İlçe Belediye Başkanlığı'dır. Sorumluluk onlardadır" dedi.

FERDİ YAVUZ