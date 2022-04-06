Tariş Pamuk Birliği hedef büyüttü

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Aydın, 650 milyon liralık borçla devraldığı kurumu son 5 yılda ayağa kaldırdı ve yeniden kar elde eder hale getirdi. Aydın başkanlığında büyük ivme kazanan Birlik, önümüzdeki üç yılda Aydın'daki tesisine güneş enerjisi santrali ve yem fabrikası kurarak ürünlerini yeniden kendi patentli markası 'Ayma' adıyla pazarlayacak. Ege'de 6 ilde, 40 kooperatifi, 23 bin ortağı, 29 çırçır fabrikası, bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren, bağlı ortaklıkları ile Türkiye'nin pamuk konusunda en büyük kooperatif birliği olan Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ortaklarına kaliteli kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin ve tohum gibi tarımsal girdileri temin ediyor, Ar-Ge ve teknik hizmet ile nakdi kredi desteği sağlıyor.

SIKINTILARI AŞTIK

Borç batağındaki Birlik, Aydın başkanlığında alınan radikal kararlarla eski günlerine döndü. Son birkaç yıldır yatırımlarda ivme kazanan Birlik, 2023'te Türkiye'nin ilk 100 büyük şirketi arasına girmeyi hedefliyor. Birliğin zor günleri geride bıraktığını ve artık kendi ayakları üzerinde durduğunu dile getiren Birlik Başkanı Aydın, "Tariş Pamuk Birliğinin kasası biz yönetime geldiğimizde sıfırdı. Çalışanlardan bazıları 13 aydır maaş alamıyordu. Bunun yanı sıra 650 milyon lira borcumuz vardı. Bunların hepsini aştık. Biz burada taşın altına elimizi değil kellemizi koyduk. Bizzat kendimiz kefil olarak bu kurumu ayağa kaldırdık. Yeniden ekonomiye katkı sağlayan bir kurum haline geldik" dedi.

GÜVENİ SAĞLADIK

Birliğe olan güveni yeniden sağladıklarını ifade eden Aydın, "Türkiye'de pamuğa yön veriyoruz. Sıkıntılı sürece rağmen 65 milyon kilo çekirdek alarak bölgemizdeki çiftçilere büyük katkı sağladık. Çırçırlama maliyeti 1500 liraydı. Biz çekirdeği ortalama 4 bin liranın üzerinde fiyatla aldık. Hem çiftçimiz hem de kurumumuz kazandı. Tariş Pamuk Birliği'ne ilgi büyüdü. Bu süreçte itibar kazandık, piyasada denge unsuru olduk" diye konuştu. Aydın, "Bölgede katma değerle istihdam artışı sağladık. Tariş'e güven arttı. Geçen seneki faaliyetlerden dolayı hiçbir borcumuz yok. Kasamızda paramız var. Fabrikayı tek kuruş kredi kullanmadan işletecek güce sahibiz. Eskiden bir litre benzin alacak paramız yokken şimdi çağ atladık" ifadelerini kullandı.



Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Aydın, 650 milyon liralık borçla devraldığı kurumu son 5 yılda ayağa kaldırdı ve yeniden kar elde eder hale getirdi. Aydın başkanlığında büyük ivme kazanan Birlik, önümüzdeki üç yılda Aydın'daki tesisine güneş enerjisi santrali ve yem fabrikası kurarak ürünlerini yeniden kendi patentli markası 'Ayma' adıyla pazarlayacak. Ege'de 6 ilde, 40 kooperatifi, 23 bin ortağı, 29 çırçır fabrikası, bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren, bağlı ortaklıkları ile Türkiye'nin pamuk konusunda en büyük kooperatif birliği olan Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ortaklarına kaliteli kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin ve tohum gibi tarımsal girdileri temin ediyor, Ar-Ge ve teknik hizmet ile nakdi kredi desteği sağlıyor.

SIKINTILARI AŞTIK

Borç batağındaki Birlik, Aydın başkanlığında alınan radikal kararlarla eski günlerine döndü. Son birkaç yıldır yatırımlarda ivme kazanan Birlik, 2023'te Türkiye'nin ilk 100 büyük şirketi arasına girmeyi hedefliyor. Birliğin zor günleri geride bıraktığını ve artık kendi ayakları üzerinde durduğunu dile getiren Birlik Başkanı Aydın, "Tariş Pamuk Birliğinin kasası biz yönetime geldiğimizde sıfırdı. Çalışanlardan bazıları 13 aydır maaş alamıyordu. Bunun yanı sıra 650 milyon lira borcumuz vardı. Bunların hepsini aştık. Biz burada taşın altına elimizi değil kellemizi koyduk. Bizzat kendimiz kefil olarak bu kurumu ayağa kaldırdık. Yeniden ekonomiye katkı sağlayan bir kurum haline geldik" dedi.

GÜVENİ SAĞLADIK

Birliğe olan güveni yeniden sağladıklarını ifade eden Aydın, "Türkiye'de pamuğa yön veriyoruz. Sıkıntılı sürece rağmen 65 milyon kilo çekirdek alarak bölgemizdeki çiftçilere büyük katkı sağladık. Çırçırlama maliyeti 1500 liraydı. Biz çekirdeği ortalama 4 bin liranın üzerinde fiyatla aldık. Hem çiftçimiz hem de kurumumuz kazandı. Tariş Pamuk Birliği'ne ilgi büyüdü. Bu süreçte itibar kazandık, piyasada denge unsuru olduk" diye konuştu. Aydın, "Bölgede katma değerle istihdam artışı sağladık. Tariş'e güven arttı. Geçen seneki faaliyetlerden dolayı hiçbir borcumuz yok. Kasamızda paramız var. Fabrikayı tek kuruş kredi kullanmadan işletecek güce sahibiz. Eskiden bir litre benzin alacak paramız yokken şimdi çağ atladık" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR HIZ KAZANDI

2023'E kadar yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Aydın şunları söyledi: "Fabrika alanımızın kullanım hakkını aldık. Borç bittiğinde tapuyu alacağız. Burası Tariş Pamuk Birliği'ne ait bir tesis olacak. Önümüzdeki üç yılda daha büyük yatırımlar yapacağız. Gayrimenkuller alacağız. İşletmeye güneş enerjisi, yem fabrikası kuracağız. Yan kuruluşumuz Ayma Pazarlama'nın daha önce ürettiği Tama, Tarin, detarjan sabun gibi ürünleri yeniden üretmeye başlayacağız. Üç yılda Ege Bölgesi'nde eskiden olduğu gibi Türkiye'nin ilk 100 büyük şirketi arasında yerimizi alacağız. Hükümetimizin de yanındayız. Asla bu dönemde stokçuluk yapmayız."

TOLGA TEKİN