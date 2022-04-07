6 ay ödemesiz, avantajlı faizle nakdi destek

Pandemi döneminde iş dünyasına sağlanan desteklere bu yıl da yenileri eklendi. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli (Hazine destekli) destek paketine başvurular başladı. Destekler; 'yatırım için 25 milyar lira', 'ihracata da 25 milyar lira' ve 'işletme harcamalarına 10 milyar lira' olmak üzere üç bölümde sunuluyor.

PAKETİN DETAYLARI

Kadın girişimcileri teşvik etmek için kefalet oranlarında daha fazla hak tanınarak ayrıcalık sağlanıyor. Kredinin amacı dışında kullanılmaması için sıkı denetim var. Faturaların belgelendirilmesi ve sözleşme zorunluluğu da getirildi. Paketin detayları şöyle: ● Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları İşletme Harcamaları Destek Paketi ile karşılanabilecek. Paketten yararlanmak isteyen KOBİ'ler için kefalet üst limiti 4 milyon lira, kredi üst limiti de 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler için ise kefalet üst limiti 15 milyon lira ve kredi üst limiti de 20 milyon lira olarak uygulanacak. ● Ticari kredi kartları ve debit/banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak. ● Kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olarak belirlendi. ● Kredi vadesi azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 30 ay vade ve kartlı ödeme sistemi üzerinden kullandırımlar için azami 12 ay kullandırım süresi olarak hesaplanacak. ● Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 2) olacak. ● Başvuru 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılabilir.