Emekli ikramiyesi 2 bin liraya çıkabilir

Bayram ikramiyesinin bu seneki rakamı milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerde ikramiye rakamının artırılmasına yönelik beklentiler güçlendi.

2018'DE BAŞLADI

Ekonomist Prof. Dr. Cem Kılıç, emeklilere ikramiye uygulamasının 2018 yılında başlatıldığını belirterek, bu yıl rakamın 2 bin lira yapılabileceğini söyledi. Prof.Dr. Kılıç, "2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkarılmıştı. Enflasyondaki hareketlilik ve memur maaş zamları üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir" dedi.

NETLİK KAZANACAK

Emekli bayram ikramiyesi, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda veriliyor. En son bayram 1100 TL emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu sene emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2 MAYIS'TAN ÖNCE HESAPLARA YATACAK

EMEKLİ bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihine denk geliyor. 2 Mayıs tarihinden birkaç gün önce emekli bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.