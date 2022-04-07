Milyonlara 104 milyarlık sosyal harcama yapılacak

HÜKÜMET, vatandaşı enflasyona ezdirmemek amacıyla mücadele ederken, sosyal politikaları güçlendirmek için de bütün kurumları harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde 2022 yılında sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104.2 milyar lira olduğu belirtildi. Buna göre ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 23.4 milyar lira kaynak aktarılacak. Kadınlar desteklenmeye devam edilirken, yaşlılar için ayrılan kaynak bu yıl yüzde 35 artırılarak 1.9 milyara çıkarıldı. 65 yaşını dolduranlara 9.1 milyar lira aylık ödeme yapılacak. Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 13. 2 milyar lira destek sağlanacak. ■ HAZAL ATEŞ

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