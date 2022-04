Sanal sunucu teknolojileri maliyet avantajı sunuyor

MCKİNSEY'İN şirketlerin veri tabanlı yapılaşmasına dair gerçekleştirdiği 'The Data-Driven Enterprise of 2025' isimli güncel bir araştırma, işletmelerin birçoğunun 2025'e kadar iş süreçlerini her yönden optimize etmek için veri kullanacağına işaret ediyor.

Sanal sunucu teknolojilerinin KOBİ'lerin iş süreçlerinde birçok fayda sağladığının altını çizen hosting.com.tr Kurucu Ortağı Fatih Gülsuyu, "Sunucularını işletme içinde çalıştıran KOBİ'ler, artan elektrik, işletme ve destek maliyeti, bakım ve onarım masrafları, yedek parça temini, kısıtlı internet erişimi ve doğru yapılandırılmayan servislerin eksik ve yavaş çalışması neticesinde oluşan mesai ve veri kayıpları gibi birçok zorlu engelle karşılaşıyor.

Tam da bu noktada VDS sunucuları KOBİ'ler için hızlı ve ölçeklenebilir bir kaynak artırımı sağlıyor. Şirket içi sunucularda ölçeklendirme yapmak donanımsal açıdan maliyetleri yükseltirken, VDS (Virtual Dedicated Server) teknolojisiyle fiziksel sunucular üzerinde sanallaştırma yapmak, şirketlerin maliyet avantajı yakalamasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.