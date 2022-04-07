TOKI, 18 kentteki 186 arsayı satacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aydın, Muğla ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 ilde 186 muhtelif arsayı açık artırmayla satışa sundu. Arsaların muhammen bedelinin 2 trilyon 799 milyon 368 bin 774 lira olduğu bildirildi. Konut, ticaret, küçük sanayi, özel sosyal tesis, özel eğitim, park ile bakım ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25'i peşinat 36 ay vadeyle sahip olunabilecek. Açık artırma, 20 Nisan'da iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de teklif verilebilecek. İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında konut, turizm tesis alanları bulunuyor.

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