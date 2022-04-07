Türkiye’nin Otomobili Bakanlardan tam not aldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un testlere giren en üst versiyonunda direksiyona geçerek deneme sürüşü yaptı. Varank ve Nebati TOGG Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bin 491 personelin çalıştığı TOGG'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldı.

İki bakan sırasıyla TOGG'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak TOGG'un koltuğuna oturan Nebati, "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. ToggSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu" diye konuştu.

Daha sonra Bakan Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. TOGG'un arka koltuğunda iki öğrenci yer aldı. Varank sürüş sonrası "Uçtuk gerçekten. İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum yani bu işi böyle başarmış olmaları bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici. 84 milyon gurur duyacak" dedi.