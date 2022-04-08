Ege ekonomisinin nabzı Torbalı’da atacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un ziyareti sırasında İzmir Ekonomi Zirvesi'ni Mayıs ayının ikinci haftasında Torbalı'da yapacaklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Ticaret Kongre Merkezi'nin açılışına katılacak, ardından İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki tüm oda başkanlarının katılacağı dev zirve yapılacak. İzmir ve ilçeleri ile Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odaları başkanlarının katılacağı zirvede, odaların sorunları, güncel ekonomik konular, bölgesel talepler ve yeni projeler masaya yatırılacak.

TOBB'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ankara'da yapılan Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısına katılan Olgun, Torbalı'ya biri tüm Ege'yi ilgilendiren dört müjde ile döndü. Toplantıdan sonra TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşen Olgun, ilçe için önemli müjdeleri Yeni Asır'a açıkladı. TOBB Torbalı'ya okul kazandırırken Uyuşmazlık ve Arabuluculuk Merkezi açılacak. Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Olgun, ilçe için büyük önem taşıyan hizmetlerin hızlı bir şekilde gelmesi için uzun süredir talepte bulunduklarını söyledi. Olgun, "TOBB ilçemize okul yapacak. Bu okulun meslek lisesi olması için Valimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde çalışma yapacağız. Ticari ve ekonomik yaşamla ilgili uyuşmazlıklar artık mahkemeye intikal etmeden arabulucu avukatlar vasıtası ile Torbalı Ticaret Odası'nda çözülecek. Bir müjdemiz de taşımacılık sektörü ile ilgili. İzmir Ticaret Odası'ndan temin edilen dijital ehliyet ve sayısal takograf artık Torbalı Ticaret Odası tarafından verilebilecek. Sayın Hisarcıklıoğlu, Odamız tarafından yapılan Ticaret Kongre Merkezi'nin açılışa katıldıktan sonra aynı gün İzmir ekonomi toplantısını Torbalı'da yapacak. Bu zirveye Ege Bölgesi'ndeki tüm oda ve borsa başkanları davet edilecek. Önemli bir projeye ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.



ODAMIZIN HİZMET AGI GENİSLEYECEK

TORBALI Ticaret Odası'nın işlevini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Olgun şunları söyledi: "Odalar ne işe yarar algısının ortadan kalkması için çalışıyoruz. Daha önce mesleki yeterlilik belgesini oda olarak vermeye başladık. Aynı şekilde KOSGEB Müdürlüğü bünyemizde kuruldu. İŞKUR Hizmet Noktası da odamızda faaliyet veriyor. Odanın resmi evrakları de artık odaya gelinmeden dijital ortamdan alınabiliyor." dedi. Ticaret Kongre Merkezi'nde İzmir ile ilgili toplantıların yapılacağını ifade eden Olgun, "Başkanımız açılışı yaptıktan sonra İzmir'in Ekonomi Zirvesini Torbalı'da toplayacak. Bu da İzmir ekonomisinin nabzı Torbalı'da atacak yönündeki iddiamızın içini tam manası ile dolduracak" görüşünü dile getirdi.

FATİH ŞENDİL