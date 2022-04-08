Folkart Vega’da anahtar teslim süreci başladı

Folkart tarafından 12 Ekim 2018'de lansmanı yapılan Folkart Vega Projesi'nde dün itibarıyla anahtar teslim süreci başladı. Yaklaşık 1 milyar 650 milyon liralık yatırım değerine sahip Folkart Vega'yı, pandemiye rağmen zamanında teslim etmekten mutlu olduklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Anahtar tesliminden hemen önce de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi. İzmir artık tüm yolların çıktığı kent. Kısaca tüm yollar İzmir'e çıkar da diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Folkart tarafından yapılan açıklamada, 843 konut ile 53 ticari alandan oluşan ve satışların yüzde 37,8'inin lansmanın ardından gelen ilk üç ay içinde gerçekleştiği Folkart Vega'da, anahtar teslim sürecinin söz verilen tarihte başladığı belirtildi. Avrupa merkezli yabancı satışının çoğunlukta olduğu, farklı yükseklikte üç kule ve yatay bir bloktan oluşan projede, yaklaşık 4 bin 500 kişi çalıştı.

GÜVENİ SİMGELİYOR

Vega projesinin lansmanını İstanbulİzmir otoyolunun hizmete girmesinden kısa bir süre sonra yaptıklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Pandemi döneminden önce başlayan ve devam eden beyaz yakalı göçü artarak sürüyor. Folkart olarak imza attığımız nitelikli projelerle hem kent kültürüne hem de ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Folkart Gallery ve çeşitli alanlardaki destekler ile kentin kültür, sanat hayatına katkı sağlıyoruz. Sponsorluklar ile bu güzel kentin takımlarını destekliyoruz. 'Folkart yaparsa en iyisini yapar, Folkart'a yatırım yapan da çok iyi kazanç sağlar' anlayışı markamıza olan güveni simgeliyor. Pandemiye rağmen Vega'yı söz verdiğimiz, planladığımız ve tasarladığımız gibi zamanında teslim ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

TÜM PROJELERİN DEĞERİ 25 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

FOLKART'TA aile geçmişine dayalı köklü 'etik' değerler eşliğinde; sürdürülebilir 'yenilik' bilinci taşıdıklarını vurgulayan Mesut Sancak, geçtiğimiz yıl sonu açtıkları Dubai ofisinin ardından, bu yaz Almanya Berlin'de ofis açacaklarını, global alanda Avrupa merkezli, dünya bazında ciddi ilerleyiş sağlamak üzere özel olarak çalıştıklarını belirtti. Sancak, Folkart'ın SAYA GRUP'un bir iştiraki olduğunu belirtirken; önümüzdeki dönemde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin önemli kentlerinde yeni yatırımlar planladıklarını da söyledi. Folkart'ın, yaptığı ve şu an yürüttüğü tüm projelerin toplam yatırım değerinin 25 milyar TL'yi bulduğunu belirten Sancak, "Bugüne kadar 16 farklı projeye imza attık. Folkart Nefes İstanbul, ve İzmir Urla Bademler'deki Folkart Country Urla projelerinin yapımı hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.