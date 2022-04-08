Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak.

Başvurularını buradan yapacak adaylar noterdeki kura sonucuna göre belirlenecek. Folkart tarafından 12 Ekim 2018'de lansmanı yapılan Folkart Vega Projesi'nde dün itibarıyla anahtar teslim süreci başladı. Yaklaşık 1 milyar 650 milyon liralık yatırım değerine sahip Folkart Vega'yı, pandemiye rağmen zamanında teslim etmekten mutlu olduklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Anahtar tesliminden hemen önce de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi. İzmir artık tüm yolların çıktığı kent. Kısaca tüm yollar İzmir'e çıkar da diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Folkart tarafından yapılan açıklamada, 843 konut ile 53 ticari alandan oluşan ve satışların yüzde 37,8'inin lansmanın ardından gelen ilk üç ay içinde gerçekleştiği Folkart Vega'da, anahtar teslim sürecinin söz verilen tarihte başladığı belirtildi. Avrupa merkezli yabancı satışının çoğunlukta olduğu, farklı yükseklikte üç kule ve yatay bir bloktan oluşan projede, yaklaşık 4 bin 500 kişi çalıştı.

GÜVENİ SİMGELİYOR

Vega projesinin lansmanını İstanbul-İzmir otoyolunun hizmete girmesinden kısa bir süre sonra yaptıklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Pandemi döneminden önce başlayan ve devam eden beyaz yakalı göçü artarak sürüyor. Folkart olarak imza attığımız nitelikli projelerle hem kent kültürüne hem de ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Folkart Gallery ve çeşitli alanlardaki destekler ile kentin kültür, sanat hayatına katkı sağlıyoruz. Sponsorluklar ile bu güzel kentin takımlarını destekliyoruz. 'Folkart yaparsa en iyisini yapar, Folkart'a yatırım yapan da çok iyi kazanç sağlar' anlayışı markamıza olan güveni simgeliyor. Pandemiye rağmen Vega'yı söz verdiğimiz, planladığımız ve tasarladığımız gibi zamanında teslim ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.