Perakendede bir ilk

MİGROS, Türkiye perakende sektöründe bir ilke bir daha imza attı. Migros'un İzmir'de bulunan Taze Et Üretim Tesisi, gıda güvenliği konusunda uluslararası düzeyde tam not aldı. Migros'un taze et tesisi TÜRKAK akredite kuruluşlar listesine girdi. Böylece Migros, Türkiye'de perakende sektöründe ve taze et üretim tesisinde uluslararası onaya sahip analiz laboratuvarı olan ilk perakende şirketi oldu.

YILLIK 70 BİN TON KAPASİTELİ

Dünya standartlarındaki yüksek teknolojisi ve gıda güvenliği uygulamaları ile Avrupa'nın ilk 10 et üretim tesisi arasında yer alan ve Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi olan Migros Taze Et Üretim Tesisi Laboratuvarında yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizler, üretimin 220 farklı noktasındaki kontrol kriterini inceleyerek et üretiminin titizlikle gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Laboratuvarda tedarikçilerden temin edilen karkas eti, taze etler ve taze et ürünleri ve baharat analizleri, uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartları kapsamında denetleniyor. Yıllık 70 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü Migros'un Taze Et Üretim Tesisi ve mağazalarında 3.000 kasap görev alıyor.