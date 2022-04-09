Nesnelerin interneti yatırımları artıyor

TURKUVAZ Medya Grubu'nun bünyesinde, 'Geleceği Oku, Bugünü Anla' sloganıyla yayın yapan sektörün ezber bozan ekonomi dergisi INBUSINESS, Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden Vodafone Business işbirliğinde Future Of Technology webinar serisinin ikincisini 'Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi' başlığı altında gerçekleştirdi. Webinarda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren 2021'de Türkiye'de 1,2 milyar dolar yatırım yapılan nesnelerin internetine, 5G kapsamında hazırlanıldığını, 6G çalışmalarının da başladığını söyledi. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu webinarın açılışında birer konuşma yaptı.