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Haberler Ekonomi Emekliye iki bayramda 4 bin lira ikramiye

Emekliye iki bayramda 4 bin lira ikramiye

10.4.2022

Emekliye iki bayramda 4 bin lira ikramiye

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti ekonomi kurmaylarının yaklaşık 13,6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışmaları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin artırılması için harekete geçildi.

Bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi görüşü de değerlendiriliyor. İkramiyelerin 2 bin liraya çıkarılması halinde emeklilerin 2 bayramda eline toplam 4 bin lira geçecek. Yıllık enflasyona göre artış yapılırsa bu bayram ikramiye bin 500 lira civarına yükselecek. Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihine denk geliyor. Emekli ikramiyelerinin de bu tarihten önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

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