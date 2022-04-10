‘Filyos tesisi 2023’ün başında hazır olacak’

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi. Karadeniz gazının işleneceği tesisle ilgili bilgi veren Demir, altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini ve üstyapı inşaat işlemlerine geçtiklerini söyledi.

BEKLENENDEN HIZLI

Demir, tesisin, büyük ihtimalle gelecek yılın ilk çeyreğinde gazı işleyip halkın kullanımına sunacak hale geleceğini dile getirerek, "Şu anda birinci çeyrekteyiz ve yüzde 35-40 civarında inşaatımız bitti. Bunun önünde artık durabilecek bir engel görmüyoruz, bütün inşaatlar planladığımız gibi devam ediyor" dedi. Deniz tabanından aşağıya doğru kuyuları kazmaya devam ettiklerini belirten Demir, "Haziran başında boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerini bağlayıp yine ilk çeyrekte Karadeniz gazını buradaki tesise ulaştırmış olacağız. TPAO ve OTC çalışanlarının emeğiyle proje, beklenenden daha hızlı gidiyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

YAVUZ'UN KARADENİZ SEFERİ DIS BASINDA

TÜRKİYE'NİN Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki gaz hamlesi gündemdeki yerini korurken, Yunanistan medyası, iki denizde yürütülen doğalgaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi, rezervi karaya taşımak ve sahadaki faaliyetlere ivme kazandırmak için önceki gün yola çıkmıştı. Yunan Ethnos gazetesi Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanacağını yazdı.