2021’in İzmir şampiyonu Egem Otomotiv oldu

OPEL Türkiye tarafından verilen 2021 Satış Performansı Ödülü'nün sahibi Ekmas Group bünyesindeki Egem Otomotiv oldu. 2019 yılından bu yana İzmir'de en çok Opel marka otomobil satışı gerçekleştirip birinciliği elinden bırakmayan Egem; 2021 ödüllerinde ise Türkiye genelinde üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Egem Otomotiv Genel Müdürü Zerrin Kalay, müşterilerine teşekkür ederek, "Egem ailesi olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretip en verimli şekilde yanıt verdik. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için son derece mutluyuz. Bu yıl da başarılarımızı prestijli ödüller ile taçlandıracağımıza inancımız tam. Yepyeni projelerimizle de geleceğe yatırım yapıyor, başarı hikâyemizi devam ettiriyoruz. Başarılarımızı 2 büyük yatırım ile taçlandıracağımızın müjdesini de verebilirim" diye konuştu.

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