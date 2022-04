Vatandaşa 5 günde 60 bin kilogram ucuz et ulaştırıldı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Ramazan'da vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi noktasında başlattığı kampanya çerçevesinde son 5 günde Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde vatandaşa ulaştırılan ucuz et miktarı 60 bin kilogramı aştı. 18 ESK mağazası ile 150 Tarım Kredi Market'te sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı 92 liradan vatandaşa satılırken, yine Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi ve PttAVM. com aracılığıyla ise Ramazan başından bu yana 20 bin litre TMO ayçiçek yağı 129 liradan tüketicilere sunuldu.

TMO yine baldo pirinç, Osmancık pirinç, mercimek ve nohut çeşitleri ile kuru fasulyeyi piyasanın yüzde 30-50 altında fiyatla vatandaşa temin etti. Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ESK, TMO, Tarım Kredi Marketler ve PttAVM.com'u görevli kıldı. Bu arada taklit mağazalar da türedi. ESK, "Et Balık Kurumu", "Et Süt Kurumu Market" gibi benzer isimlerle faaliyet gösterip vatandaşı aldatan 50 mağaza hakkında suç duyurusunda bulundu. ■ BARIŞ ŞİMŞEK