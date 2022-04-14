Hedef 500 bin gence iş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ek istihdama devlet garantisiyle işbaşı eğitim programında yeni dönem başlıyor. Aktif iş gücü programlarından bu yıl 500 binin üzerinde vatandaşın yararlanması hedefleniyor. Türkiye İş Kurumu'nca Aktif İşgücü Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle zorunlu istihdam süresi uzatıldı. Daha önce program süresinin 2 katı olan asgari istihdam süresi 3 katına çıktı. Program düzenlenecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye yükseltildi. Kurs ve programlara katılanların en az yüzde 50'sine istihdam koşulu da yüzde 70'e çıkarıldı. Programdan 15 yaşını tamamlayan, emekli olmayan herkes yararlanabilecek.

AYDA 4 BİN 253 LİRA

İstihdama ivme kazandırmak amacıyla mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programından yararlanma koşulları değiştirildi. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. Programa katılanların cep harçlığını Kurum karşılıyor.

Programa katılan iş arayan statüsündeki katılımcılar için günde 164 lira, öğrenciler için 122 lira, işsizlik ödeneği alanlar için 82 lira ödenecek. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılanlara 180 lira cep harçlığı veriliyor. İşbaşı eğitim programına katılarak iş yerinde haftada 6, 26 gün çalışanlara net asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira ödeme yapılıyor.

Programa, en az beş sigortalı çalışanı olan işverenler başvurabiliyor. Programdan yararlanacak işverenin katılımcıların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edebiliyor. Meslek ana grubu "nitelik gerektirmeyen meslekler" olarak belirlenen meslekler dışındaki iş kollarında program düzenlenebilecek.

SAGLIK PRIMI DE DEVLETTEN

GENEL sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak. Programa başvuru şartlarını sağlayanlar 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri, hizmet merkezleri, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilecek.

2 YILA KADAR DESTEK VAR

PROGRAM süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanacak. Program kapsamında 3 ayın sonrasında 9 ay yükümlülük olduğu için kişi 1 sene istihdam edilmiş olacak. Aynı şekilde 6 ay program sonrasında 18 ay yükümlülük olduğu için kişi 2 sene istihdam edilecek. Programdan çağrı merkezleri, perakende dışındaki sektörler faydalanacak.

HAZAL ATEŞ