İŞKUR üç ayda 325 bin istihdam sağladı

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşirken, mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. İşe yerleştirmelerde 46 bin 322 kişiyle İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 31 bin 31 kişiyle Ankara, 19 bin 34 kişiyle Kocaeli, 15 bin 646 kişiyle İzmir ve 15 bin 582 kişiyle Konya izledi.

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