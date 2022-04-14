İşte Merkez Bankası’nın faiz kararı

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, beklendiği gibi yüzde 14 olan politika faizinde yine değişikliğe gitmedi.

Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.

TCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ve şubat aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

