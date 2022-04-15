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Haberler Ekonomi 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanıyor.

15.04.2022, 16:59

3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kirişci, ödemelerin 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının alan bazlı ek girdi desteği, 313 milyon 860 bin 407 lirasının mazot ve gübre desteği, 484 bin 685 lirasının ise hayvan gen kaynakları desteği kapsamında yapılacağını aktardı.

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