  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Balıkçılar bu sezon palamudu az buldu

Balıkçılar bu sezon palamudu az buldu

15.4.2022

Balıkçılar bu sezon palamudu az buldu
SU Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın (bugün) başlayacağını belirterek, "Palamut bu sezon pek olmadı. Hamsi ve istavrit vardı ama boyları küçüktü, lüfer çok iyiydi" dedi. Özkaya, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun, sona ereceğini söyledi. Maliyetlerin yükseldiğine dikkati çeken Özkaya, giderlerin fazla olmasının balıkçıları zor duruma düşürdüğünü dile getirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA