Balıkçılar bu sezon palamudu az buldu

SU Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın (bugün) başlayacağını belirterek, "Palamut bu sezon pek olmadı. Hamsi ve istavrit vardı ama boyları küçüktü, lüfer çok iyiydi" dedi. Özkaya, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun, sona ereceğini söyledi. Maliyetlerin yükseldiğine dikkati çeken Özkaya, giderlerin fazla olmasının balıkçıları zor duruma düşürdüğünü dile getirdi.

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