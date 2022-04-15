Fiyatlarda dalgalanmaya karşı dijital sistem

Fiyat dalgalanmalarına karşı büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlan dijital bir sistem kurulması kararı aldı. Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacak, üretici korunacak, tüketici kollanacak.

GIDA ZİNCİRLERİNE TAKİP

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, küresel tedarik zincirlerindeki değişim, artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini masaya yatırdı. Toplantıda, gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önlemler değerlendirildi. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak için yeni uygulamalar devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ürün takibini anlık olarak yapılmasını sağlayacak dijital bir sistem kurulması kararı alındı. Yeni sistemle üretim, toptan, perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık izlenecek.

SİNYALE GÖRE TEŞVİK VAR

Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller daha iyi yönetilecek. Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim planlaması kolaylaşacak. Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit edilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen EKK sonrası yapılan açıklamada da artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkânlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemlerin değerlendirildiği belirtildi. Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkânlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirildiği ifade edildi.

HAZAL ATEŞ