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Haberler Ekonomi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

15.04.2022, 09:31

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi açıklamayı yaptı: "Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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