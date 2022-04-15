KOBİ enerji verimliliği destek programı başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün KOSGEB'in yeni desteğine ilişkin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'nı başlatıyoruz. Bu programla işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini biz KOSGEB olarak karşılayacağız" dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER ÖNEMLİ

Bununla da kalmayacaklarını söyleyen Bakan Varank, "KOBİ'lerimizin etüt sonucunda önerilen değişiklikleri yapmaları durumunda buradaki giderlerinin önemli bir kısmını da yine biz KOSGEB olarak üstleneceğiz. Başvuruları bugün itibarıyla açıyoruz" diye konuştu. Bakan Varank, yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojilerin çok önemli bir etki oluşturacağını belirterek, bu konuya KOBİ'lerin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ'lerin karbon emisyonlarını azaltıp, enerji verimliliklerini artırmaları gerektiğini vurguladı

'KOŞULLARI İNCELEYİN'

Varank şunları söyledi: "Örneğin, ellerindeki verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değiştirilmesini kabul eden işletmelerimize 100 bin liraya, verimlilik artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek vereceğiz. Ben şahsen bu programdan, metal iş kolundaki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin yararlanması gerektiğinin öneminin farkındayım. İnşallah bu desteğe başvurarak ülkemizde rekabetçiliği artıracak şekilde enerji verimliliği çalışmalarını başlatmış olacağız. Bütün işletmelerimizi koşulları inceleyerek bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Şimdiden tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun."