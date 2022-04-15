Merkez Bankası faizi yüzde 14’te sabit tuttu

MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu dün toplandı. Alınan kararda faiz yüzde 14'te sabit tutuldu. Açıklamada, "MB, sürdürülebilir fiyat ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlarla birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" denildi. MB, piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 46.44, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 28.41 seviyesinde oluştu. MB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23.2, 2023 yıl sonu için yüzde 8.2 seviyesinde bulunuyor. Bir sonraki toplantı 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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