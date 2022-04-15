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Haberler Ekonomi Özel sektör dışarıya kredi borcunu azalttı

Özel sektör dışarıya kredi borcunu azalttı

15.4.2022

Özel sektör dışarıya kredi borcunu azalttı
MB, 2022 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1.3 milyar dolar azalarak 167.7 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1.4 milyar dolar azalarak 160.1 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 129 milyon dolar artarak 7.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
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