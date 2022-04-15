Yastık altı altınlar bankanızda değer kazanıyor

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alındı. Projeyle vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak. Vatandaşlar 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilecek.

İNTERNET SİTESİ VAR

Yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek, kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir kazanacak. Mevzuat çerçevesinde bankaya yatırılacak altınlar TMSF güvencesinde olacak. 'www.altin.gov.tr' sitesinde 'Darphane Çeyrek Altın Sistemi', 'Kuyumcu Altın Değerlendirme' (KAD-SİS), 'Banka Altın Değerlendirme Sistemi' hakkında bilgilere yer verildi. 444 7979 numaralı çağrı merkezinden de sistemle ilgili detaylı bilgi alınabilecek.

BİRİKİMLER DEĞERLENSİN

Yeni sistemin ilk ayağı Darphane Çeyrek Altın Sistemi'yle, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin fiziki birikimlerini sisteme dâhil banka ve finans bankalarında 'Çeyrek Hesap' ya da 'Kazandıran Çeyrek Hesap' açarak, yatırabilecek. Vatandaş, Çeyrek Hesap'a yatırdıkları altın birikimlerini, Darphane tarafından yeni üretilmiş olan aynı altın türünden, fiziki altın olarak, birkaç gün öncesinden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman banka şubelerinden fiziken alabilecek. Hesabınızdaki altınlarınızı ayrıca başka yatırım araçlarına çevrilebilir. Çeyrek Hesap'a yatırılan altınların Altın Dönüşümlü Türk Lirası - Katılma hesaplarına geçilmesi de mümkün. Altın birikimleriniz banka mevzuatının izin verdiği ölçüde, bankacılık işlemlerinde teminat olarak da değerlendirilebilir.

YER ALAN BANKALAR

Darphane Çeyrek Altın Sistemi'nde Ziraat Bankası, Vakıf- Bank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankaları işlem yapacak. Banka Altın Değerlendirme Sisteminde de Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi bankaları hizmet verecek.

VATANDAŞ NE YAPACAK?

● Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dâhil olan banka şubesine gidilecek. ● Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınacak. Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilecek. ● Müşterilerin hesap bakiyesi, banka tarafından teslim alınan altınların Darphane tarafından kontrol edilmesinden sonra aktif hale getirilecek. ● Altınlar banka hesabına teslim edilen cinsten ve adetsel karşılık olarak yatırılacak. ● Tasarruflar hangi hesap türünde değerlendirilmek isteniyorsa, banka görevlisi ilgili hesabı açacak. ● Çeyrek hesap bakiyesi ile alım/satım işlemleri gerçekleştirebilecek. ● Çeyrek Altın Hesabı'ndan fiziki olarak altın almak isteyen müşteriler ilgili banka şubelerine başvuruda bulunacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

KUYUMCU Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) kapsamında vatandaş altınlarını, İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu sistemle; Türkiye'nin her yerindeki, yetkili kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü banka hesabına aktarmasını sağlayabilecek. Sistem tam olarak şöyle işleyecek: ● Sisteme dahil olan herhangi bir bankada 'Vadesiz Altın Hesabı' olması gerekecek. ● KAD-SİS sistemine dahil olan yetkili kuyumcuya gidildiğinde, 'Yetki Belgesi' görülecek, 'Bilgilendirme Formu' okunup, imzalanacak. ● KAD-SİS ONAY KODU: Cep telefonuna KAD-SİS'den gelen SMS ONAY KODU kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girilecek. ● BANKA ONAY KODU: Vatandaş bankasının göndereceği SMS ONAY KODU'nu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme girecek.