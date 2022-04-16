Çiftçiye destekte yüzde 127 artış

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez ile yaptığı toplantıda tarımsal üretimi artırmaya yönelik tedbirleri değerlendirdi. Hububat üretimi, gıdada arz güvenliği için tarımsal sulama başta olmak üzere yeni imkanlar devreye girerken, çiftçiye mazot ve gübre desteği sürecek. Tarımsal destek kapsamında temel girdilerden mazotun maliyetinin yüzde 50'sini devlet karşılayacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat üretimi yapan çiftçilere ek girdi desteği olarak dekara 50 lira ödeme yapılacak. Hububat üreticilerine bu yıl mazot, gübre, sertifikalı tohum, ek girdi desteği olarak da dekara toplamda 116 lira ödenecek. STOKLAR YETERLİ

Bakan Nebati, damlama, yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına destek sağlayacaklarını duyurdu. İlave teşviklerle bu yıl hububat üreticilerine ödenecek girdi desteği geçen yıla göre yüzde 127 artırıldı. Bitkisel üretimin en önemli girdisi gübre desteği kapsamında 2002- 2021 döneminde bugüne kadar toplam 28 milyar lira mazot ve gübre desteği verildi. Bitkisel üretim destekleme ödemeleri kapsamında da bugüne kadar 124 milyar liradan fazla ödeme gerçekleşti. Hasat dönemine 2 aydan daha az süre kaldığı, piyasa ve TMO stoklarında bu döneme kadar yetecek ürün bulunduğu bildirildi.

ENFLASYONUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

SAMSUN'DA iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, "Sorun enflasyon. Bu bizi üzüyor. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, enflasyonun üstesinden biz geleceğiz" dedi.

Ekonomik açıdan oluşan olumsuzlukları ve karamsar tabloyu yıkacaklarının altını çizen Nebati, "İnsanımızı korkuya ve paniğe sevk etmeye çalışan korkudan beslenen bu çevrenin artık bir şeyi bilmesi gerekiyor. Hangi algı operasyonlarını, spekülatif cambazlıklarınızı yaparsanız yapın ne yüreğimizdeki memleket açlığını ne de gözümüzdeki ışığı söndürebilecek nefese sahip olamayacaksınız. Hiçbir zaman da bunu başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

280 BİN KİŞİNİN DAHA MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLÜYO

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman vasfını yitirmiş 2/B olarak bilinen araziler ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında bugüne kadar 685 bin adet taşınmazın 955 bin hak sahibi vatandaşa satıldığını açıkladı. Kurum, "Ancak pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 280 bin vatandaşın mağduriyet yaşamaması için süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

HAZAL ATEŞ