İftardan destek çıktı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İESOB) Ödemiş bölgesinde düzenlediği iftarda oda başkanlarından Zekeriya Mutlu'ya tam destek geldi. Mayıs ayında yapılacak İESOB genel kurulunda Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu ile hareket edeceklerini belirten Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinin başkanları, İzmir Birliği'nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara dikkat çektiler. Salgın nedeniyle ara verdiği geleneksel iftarlarına kaldığı yerden devam eden İESOB, Ödemiş'te düzenlediği iftarla bölgedeki oda yöneticilerini yerel idarecilerle ve mülki amirlerle buluşturdu. İftara Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da faaliyet gösteren odaların başkan ve yöneticileri ile Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaplan, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Beydağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, Beydağ Jandarma Komutanı Mesut Ertekin ve ilçelerin vergi dairesi, SGK, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

11 BAŞKAN: YANINDAYIZ

İftarda ortak açıklama yapan, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, Ödemiş Berberler Odası Başkanı Necati Gülgen, Ödemiş Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, Ödemiş Sarraflar Odası Başkanı Şerif Naz, Ödemiş Madeni İşler Odası Başkanı Ali Bozkan, Ödemiş Marangozlar Odası Başkanı Nihat Kahya, Ödemiş Şoförler Odası Başkanı Tahir Silay, Ödemiş Terziler Odası Başkanı Hüseyin Döner, Beydağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nafiz Gündüz, Kiraz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Özmen ile Kiraz Şoförler Odası Başkanı Selim Özdeveci, İESOB genel kurulunda mevcut başkanları Zekeriya Mutlu ile birlikte hareket edeceklerini belirttiler.

RAMAZAN MESAJLARI VERDİ

İFTARDA konuşan İESOB başkanı Zekeriya Mutlu, Ramazan mesajları verdi. Ramazan ayının değerinin iyi kavranması gerektiğine dikkat çeken Başkan Mutlu şunları söyledi: "Ramazan ayı sabır, bereket ve paylaşım ayıdır. İnsanlara ruhlarını, kalplerini arıtabilmeleri için fırsatlar sunar. Bu çerçevede yetime öksüze, fakire fukaraya, sahip çıkın. Yardımların makbulü gizli yapılanlardır. Günlük yaşamınızda, işlerinizde sevgi ve saygıyı esas alın. Bir olayı, bir kişiyi, iş hayatınızda veya sosyal yaşamınızdaki gelişmeleri değerlendirirken empati kurmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde hoşgörünüz artacak, en sıkıntılı durumlarda bile bir çıkış noktası bulmanız kolaylaşacaktır. Ana babanız hayatta ise, kıymetini bilin. Onları hoş tutmak, ihtiyaçlarını gidermek görevimizdir. Kalp kırmamaya özen gösterin, aranızdaki kırgınlıkları bitirin. Devlete millete sahip çıkın. Öfkenize ve nefsinize hakim olun. Sabretmesini bilmek ise her işin sonunda hayırlara vesile olur. Üyelerinizi sık sık ziyaret edin, ihtiyaçlarını sıkıntılarını gidermek için elinizden geleni yapın."