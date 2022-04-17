Uygun koşullarda özel tatil kredileri verilmeli

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın bir an önce bitmesini dilediklerini belirterek, "İç turizmin desteklenmesi gerekiyor. Uygun koşullarda tatil kredileri verilebilir. Bu kredileri mevcut faiz oranlarının dışında değerlendirmek gerekiyor. İnsanlarımız uzun süredir tatil yapmıyorlar. Tatile gidecek insanlara uzun vadeli özel şartlarda kredi verilmesi lazım. İç turizm teşvikleri dünyanın bir çok ülkesinde var. Bu teşvikleri bir sosyal hak olarak görebiliriz" açıklaması yaptı. Bağlıkaya, "Sistemi ayakta tutmak için diğer pazarlardan olabildiğince fazla turist çekerek bu süreci atlatmaya çalışacağız. Tur operatörlerimiz zaten alternatif pazarlarda çok yoğun biçimde çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail tarafındaki gelişmelerle birlikte bir nebze de olsa yaralarımızı sarmaya çalışacağız" dedi.

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