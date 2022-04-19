Avrupa’nın en büyük GES’i Aralık ayında tamamlanacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yenilenebilir enerjiden İGA İstanbul Havalimanı'nda şirketin yeni ortaklık yapısına kadar holdingin son yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Holding olarak sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji üretimini, eğitimi, insana hizmet etmeyi, insan yetiştirmeyi, tarihi, kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkmayı şirket değerlerinin merkezine koyduklarını belirten Kalyoncu, "Ana hedeflerimiz bu konular" dedi.

DÜNYANIN EN İYİSİ

Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güneş teknolojilerinin, güneşten enerji üretmenin en önemli iş olduğunu, dünyanın geleceğinin de burada olduğuna inanarak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı Ankara'da kurduk. 1.250 megavat kapasiteye çıkardık. Tam kapasite çalışıyor. Dünyanın en iyi panellerini yüksek teknolojiyle üretiyor. Dünyada tek bir fabrika, tek çatı altında 4 üretim yapıyor. Yani külçe (ingot), dilim (wafer), hücre (cell) ve en sonda da panel (modül) üretimi; kısacası taştan panele kadar bütün kısım, kurduğumuz Kalyon PV fabrikamızda yapılabiliyor."

YÜZDE 85 YERLİLİKLE

Kalyoncu, ürettikleri panellerin yüzde 85 yerlilik oranına sahip olduğunu kaydederek, çalışan mühendislerin yüzde 95'inin Türk olduğunu vurguladı. Çok sayıda genç mühendisin de görev aldığını dile getiren Kalyoncu, "Bunların bir kısmı da Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden. Fabrikamız gerçekten bir teknoloji üssü. Gelenler hayran kalıyor." şeklinde konuştu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Konya'ya kurdukları Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) bu yıl biteceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "1.350 megavatlık kısmı bitecek. Şu anda 700 megavatlık üretim yapıyoruz günde. Aralık ayında tamamı bitecek. 1.350 megavat üretmeye başlayacağız Aralık ayında. Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Yani tek bir santralden Konya'nın elektriği karşılanmış olacak. Bu santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu. Hedefim ve gelecekle ilgili bütün düşüncelerim en yeniyi, en iyiyi ve ilkleri yapmak. Allah da bunları bana nasip etti. Çok çalışıyoruz, daha iyilerini yapacağız inşallah. Doğalgaz fiyatları dikkate alındığında, ülkemize 600 milyon dolarlık döviz ikamesi sağlayacak

'BU ISI BIZE GETIRIN DIYORLAR'

ALMANYA'DAN, Polonya'dan her hafta yetkililer geldiğini belirten Cemal Kalyoncu, "Aman gelin LNG işini bize yapın, güneş enerjisini yapın diyorlar. Sadece oradan değil ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan gelen çok sayıda yetkili var. 'Lütfen bu işi bize getirin' diyorlar. Ancak LNG gaz arz güvenliği için bu işteki önceliğimiz Türkiye. İleride belki olabilir. Şu anda güneş enerjisi panellerini yüzde 85 yerlilikle Türkiye'de üretiyoruz. Yeni bir şey yapacağız. Bu sürpriz olacak. Şu anda hedefimiz rüzgar türbinlerini Türkiye'de üretmek. İthal eden değil yüksek teknoloji ihraç eden bir firma olacağız" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA 8 MİLYAR EURO YATIRIM YAPILDI

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nda 10 milyar 250 milyon euroluk yatırımın 8 milyar eurosunu kredi ve öz kaynaklarıyla yaptıklarını belirterek, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini söyledi. "Dünyanın en büyük, en sağlıklı ve en fonksiyonel havaalanını yaptık." diyen Kalyoncu, şu anda İGA İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı açısından Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Cemal Kalyoncu, "Hindistan'da, Amerika'da Afrika'da konuştuğum kişiler İGA'dan bahsediyor. Biz bunu vatandaşlarımıza anlatamadık. Ancak anlatacağız inşallah. Dünya Bankası en çok kamu ihalesi alan şirketlerle ilgili yaptığı hatayı düzeltti. Havalimanı bize çok şey kazandırdı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan iş birliği için bize çok gelip giden var. Bundan sonra yenilenebilir enerji ve havaalanları noktasında üç kıtada çok farklı çalışmalarımız olacak. Yakında bu sürprizleri tek tek göreceğiz" ifadelerini kullandı