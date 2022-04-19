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Haberler Ekonomi Gönül, SPK Başkanı oldu

Gönül, SPK Başkanı oldu

19.4.2022

Gönül, SPK Başkanı oldu
SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı. AK Parti'den İzmir Milletvekilliği yapan, 1984'te İzmir Valisi olarak atanan eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu Ömer Gönül'ün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gönül; iyi derecede İngilizce biliyor. Gönül evli ve 2 çocuk babası.
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