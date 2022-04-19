Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 20 Uzman Yardımcısı alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu şu açıklamayı yaptı:

Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 20 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının; Mezun olunan fakülte/bölüm, kontenjanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türü değişiklik göstemrektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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