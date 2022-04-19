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Haberler Ekonomi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapmak üzere ilan açtı.

19.04.2022, 09:24

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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