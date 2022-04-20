Bakan Bilgin: Ramazan bayramı ikramiyesi 28-29 Nisan’da yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyelerinin 28-29 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin 'bayram ikramiyesi artacak mı' sorusuna, "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olup iki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Şu anda mevcut durum bu" yanıtını verdi. Bilgin, kamu çalışanlarına Ocak'ta verilen sosyal refah ve denge payının Temmuz'da yeniden verileceğini de belirtti.

BİN 100 TL AZ DEĞİL

Bilgin, bir TV programında, emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış beklentisiyle ilgili, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu bir ücret türü veya asgari ücret gibi bir şey değil" dedi. İkramiyenin Ramazan Bayramı'ndan önce, 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini söyleyen Bilgin, "İkramiyenin toplam maliyeti iki bayramda 25 milyar lira. Bugünkü ekonomik şartlar içinde bireysel olarak bakıldığında 1100 lira ama kamu bütçesindeki karşılığı büyük para.

BÜYÜK BİR RAKAM

Petrolü, doğal gazı devlet sübvanse ediyor. Dışarıdan gelen bir kaynak, dövizle alıyoruz. Dolardaki dalgalanmanın da yansımasıyla iyice yükseldi. Yani bu 25 milyar, ilave bir 25 milyar daha diyelim. İlave 25 milyarı benzin ya da doğal gaz sübvansiyonu için kullansak, bu fiyatları yarı yarıya düşürebilecek bir rakam" diye konuştu.

ASGARI ÜCRET GÜNDEMDE YOK

BAKAN Bilgin, 'asgari ücrette Temmuz zammı tartışmaları'yla ilgili olarak, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla artırdık. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücreti üç ay sonra tartışırsanız, bir dahakine bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor" açıklamasında bulundu.