‘Et satışlarında oluşan lobi ortaya çıkarılsın’

Vatandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, et üreticileri de aynı rahatsızlığı dile getirdi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade etti. Çelik, bu satın alma müdürlerinin mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi. Meradaki, tarladaki fiyatlar ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini üzdüğünü belirten Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin her gün sahada olması ve ürün fiyatlarını her hafta Bakanlığa iletmesi gerektiğini dile getirdi.

HESAPLARI İNCELENMELİ

Çelik, "Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürleri mercek altına alınmalı. Market sahibi belki farkında değil ama şüpheler bunu gösteriyor ki bu müdürler sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Marketlerdeki satın alma müdürlerinin de hesap-kitaplarının denetim altına alınması, mal varlıklarının araştırılması lazım. Belki holding ve zincir marketlerin sahipleri de bunların hesabını görünce şaşıracak" diye konuştu.

DESTEK KAPSAMI GENİŞLESİN

Market raflarında her gün fiyat etiketinin değiştiğini ifade eden Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 18 satış mağazasının yeterli olmadığını, bu sayının artırılması gerektiğini de söyledi. ESK'daki büyükbaş kesimlerde hayvan başına 2 bin 500 lira prim desteği verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlatan Çelik, "Bir büyükbaş, 10 küçükbaşa eşdeğer. Dolayısıyla kesime giden bir küçükbaş için en az 250 lira prim desteği verilmeli" diye konuştu. Et fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, pirzolanın kilogram fiyatının 130 lirayı, kuşbaşının kilogram fiyatının da 110 lirayı geçmemesi gerektiğini ifade etti. BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

BAKAN'DAN ÜÇ BAŞLIKTA TALEP

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile görüşeceğini belirten Çelik, bakanlıktan neler talep edeceklerini de anlattı. Çelik, "İlk olarak 30 lira olan anaç koyun desteğinin anaç başına 80 liraya çıkmasını talep ediyoruz. Hayvan sayımızı bu şekilde yükseltiriz. İkinci talebimiz, anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin zamanında yapılmasını istemek olacak. Üçüncü olarak, Bakanımız çobanların sosyal güvenlik primlerinin devletçe ödeneceği müjdesini verdi. Bu çalışmanın bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz. En büyük derdimiz çoban sorunu. Çoban sorunu çözülmeden sektör sorunu çözülmez" ifadelerini kullandı.