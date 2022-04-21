Urla sokakları Enginar Festivali’yle şenlenecek

İZMİR'İN Urla ilçesinde 6-7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Urla Enginar Festivali öncesi, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına, sekizincisi gerçekleşecek festival hakkında bilgi veren Dayanç, uluslararası çapta ün yapan festival için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

KIRSAL kalkınmayı, gastronomi turizmini desteklemek ve 'Urla Sakız Enginarı'nı tanınır kılmak amacıyla düzenlenen festivalde ilçeye gelecek misafirleri ağırlamak için heyecan duyduğunu dile getiren Dayanç, "Üreticimizin, esnafımızın, turizmcimizin ve vatandaşımızın yüzü gülecek. Urla'mızın meydanı ve sokakları üç gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri ve müzik dinletileriyle renklenecek" dedi.

Urla'nın ekolojik, tarımsal zenginlikleri ve geleneksel mutfağını korumak amacıyla çalışan Doğal Sofra Urla Gönüllüleri tarafından hazırlanan basın toplantısı yemeğinin ana menüsünü ise Urla'nın meşhur sakız enginarı oluşturdu. ■ ŞENOL KANTÜRK