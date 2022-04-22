Dericilerin ihracat hedefi 300 milyon dolar

PANDEMIDE Türkiye'nin ilk sanal fuarını düzenleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022-26 dönemi sonu için 300 milyon dolar ihracat hedefiyle yeni dönem çalışmalarına hızlı giriş yaptı. İlk toplantısını EDMİB Başkanı Erkan Zandar'ın başkanlığında yapan Yönetim Kurulu, 2022-26 dönemi için stratejik önem verdiği sanal faaliyetler, fuarlar ve yarışma ile ilgili üç komite kurarken, yapılan görev dağılımında Başkan Yardımcılığına Halil Gündoğdu ve Ömer Ağartıoğlu, Muhasip Üyeliğe Mehmet Sepici seçildi. TİM Genel Kurulu Delegesi Erkan Onmuş oldu. Önümüzdeki dönemde Metaverse'te ayakkabı, saraciye, deri konfeksiyon ürünleri için sanal AVM'yi hedefleyen EDMİB, Sanal Faaliyetler Komitesinde Erhan Onay ve Mustafa Arıoğul'un liderliğinde çalışmalarını yürütecek.

DİĞER