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Haberler Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacağını açıkladı.

22.04.2022, 09:27

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada; 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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