Gayrimenkul sektörüne hizmet ihracatı desteği

Cumhurbaşkanı kararıyla gayrimenkul sektörü de hizmet ihracatı kapsamına alındı. Türkiye'deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılar devlet desteği alacak. Karara göre, konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarda her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar destekten yararlanabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca yıllık 3.6 milyon liraya kadar kira, 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilecek. Yeşil hizmetler alanındaki ihracat da ilk defa 'hizmet ihracatı destekleri' kapsamına girdi.

KONAKLAMA KARŞILANACAK

Hizmet İhracatı Destek Program Paketi kapsamında devlet desteğinden yararlanacak sektörlerin sayısı artırıldı, yeni destek unsurları tanımlandı. Konaklama, ulaşım giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Sağlık turizmi, film, eğitim sektörlerine ek olarak 'kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri' destek kapsamına dahil edildi. İlk defa destek kapsamına alınan gayrimenkul, fuarcılık, yeşil hizmetler, spor turizmi ve diğer hizmetler sektörlerine önceki dönemde uygulama tecrübesi olan destek unsurlarına ek olarak ilk defa yürürlüğe alınan, sektörlere özgü şekilde tasarlanan desteklerden yararlanmaları sağlanacak.

YEŞİL HİZMETLERE TEŞVİK

Ticaret Bakanlığı'nca sağlanacak destekten Türkiye'de yerleşik ve Bakanlıkça belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum, kuruluşlar faydalanacak. Yeşil hizmetler alanında, tescil, pazara giriş belgeleri, veri tabanı üyeliği, birim, istihdam, reklam ve pazarlama, yurtdışı etkinliklere katılım, milli katılım, sanal fuar organizasyonu gibi konular desteklenecek. Yurtdışı tescili, korunması, pazara giriş belgesi, vergi tabanlarına üyelik giderleri kapsamında yüzde 60 ve yıllık 600 bin liraya kadar destek sağlanacak. Vergi, resim, harç dâhil brüt kira, komisyon giderleri kapsamında en fazla 5 yıl yüzde 60, birim başına yıllık en fazla 720 bin liraya kadar destek verilecek.

DEVLET DESTEGINDE 1 MILYAR SARTI

YATIRIMLARA proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ile devlet desteğinde yatırım şartı 1 milyar liraya çıktı. Karar kapsamında yatırımların değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. Öncelikli ürün listesindeki ürünlerin yatırım projelerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilerek karar kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için 50 milyon lira ile 500 milyon lira yatırım tutarına sahip olması kriteri uygulamadan kaldırıldı. Sermaye yeterliliğinin artırılmasına ilişkin maddesi ise 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. HAZAL ATEŞ