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Haberler Ekonomi Kemalpaşa ve Menemen esnafı Mutlu’nun yanında

Kemalpaşa ve Menemen esnafı Mutlu’nun yanında

22.4.2022

Kemalpaşa ve Menemen esnafı Mutlu’nun yanında
İZMIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) Menemen ve Kemalpaşa'da düzenlediği iftarlarda birlik mesajları verildi. İlçe odalarının başkan ve yöneticileri, 15 Mayıs'taki İESOB genel kurulu öncesi Başkan Zekeriya Mutlu'nun yanında olacaklarını ifade etti. Menemen'deki iftara Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Kemalpaşa'daki İftara da Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile ilçelerin Jandarma komutanları, müftüleri, vergi dairesi, SGK, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Ortak açıklama yapan ilçelerin oda başkanları, İESOB genel kurulunda başkanları Zekeriya Mutlu'yu destekleyeceklerini deklare ettiler.
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