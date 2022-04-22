Kuru meyvecilerin yeni başkanı Işık oldu

EGE Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği genel kurulunda Mehmet Ali Işık, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 59 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi. Mehmet Ali Işık, Türkiye'de ihracatçı birliklerinin 83 yıllık tarihinde organik sektöründen başkan seçilen ilk isim olarak tarihe geçti. Divan Başkanı Ziya Aksüt olurken, Katip üyeliklerini Banu Er ve Murat Aksüyek yaptı. Birliğin 2014- 22 döneminde başkanlık yapan Birol Celep, Mehmet Ali Işık'ın listesinde yönetim kurulu üyesi oldu.

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