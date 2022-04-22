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Haberler Ekonomi Savaş’tan Aydınlı ihracatçılara müjde

Savaş’tan Aydınlı ihracatçılara müjde

22.4.2022

Savaş’tan Aydınlı ihracatçılara müjde
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'daki ihracatçı firmalara hizmet vermesi için daha önce Aydın Ticaret Borsası binasında hizmete giren Türk Eximbank Aydın İrtibat Bürosu'nun faaliyetlerine artık şubeleşerek daimi banka personelleriyle devam edeceğini açıkladı. Türk Eximbank şubesinin Haziran'da açılacağının haberini veren Savaş, "İrtibat bürosu aracılığıyla İzmir üzerinden sağlanan hizmet artık şube sistemi olarak faaliyete geçiyor. Eximbank'ın personelleriyle Aydın'daki ihracatçı firmalarımıza, daha önce İzmir'de yaptığı işlemlerin tamamının Aydın'da yapılması sağlanacak" dedi.
İHSAN KARATAŞ
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