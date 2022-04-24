Karşıyaka Çarşısı’nın en önemli sorunu otopark

İzmir ekonomisinin nabzının attığı yerlerden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nın esnafı, Yeni Asır'a sorunlarını anlattı. İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden sonra Türkiye'nin en uzun ikinci çarşısı olan Karşıyaka Çarşısı'nın en önemli sorununun otopark yetersizliği olduğunu belirten esnaf, AVM'lerin bu yüzden vatandaş tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi. Çarşının otopark sorununu acilen çözmesi için belediyeye çağrıda bulunan esnaf, "Karşıyaka Çarşısı, hak ettiği yerde değil" dedi.

HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

■ Çarşının 50 yıllık esnafı ve KASİAD Onursal Başkanlığı yapan Osman Avcı: Çarşı benim her şeyim. 1962'den beri, daha ilkokula başlamadan çarşıda yetiştim. Açık AVM gibi olan Karşıyaka Çarşısı hak ettiği yerde değil. Esnaf kendini Karşıyaka Çarşısı ile özdeşleştirmeli. Çarşı, geçiş güzergahı olma algısından kurtarılıp cazibe merkezi haline getirilmeli. Vatandaşlar da AVM'ler yerine küçük esnafı tercih etmeli. Çarşıda indirimler, kampanyalar ve vatandaşların alışveriş yapması için her şey var.

SEYYAR SATICI SORUNU VAR

■ İskender Matlar (Onur Kuyumculuk): Çarşımızın en büyük sorunu otopark yetersizliği. AVM'lerin tercih edilmesinin nedeni de otopark. Karşıyaka Çarşısı esnafının desteklenmesi için belediyelerin otopark sorununu çözmesi gerekiyor. Cadde üstünde tezgah açıp satış yapan seyyar satıcılar da çarşımızın dokusunu bozuyor. Bunlara zabıta ekiplerinin müdahale etmesini istiyoruz.

■ Oğulcan Avcı (Küçük Avcı Kuru Kahvecisi): Karşıyaka Çarşısı'nın AVM'ler yapıldıktan sonra eski hareketliliği yok. Sadece geçiş yolu olarak kullanılıyor. Kahveyi seven bir millet olduğumuz için en çok tercih edilen dükkanlardan biriyiz. Ama çarşının ayakta kalması için vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilmelerini istiyoruz. Çünkü burada esnaf, birçok indirim ve kampanya uyguluyor. Otopark sorunu da esnafı olumsuz etkiliyor.

■ Saruhan Çulha (Ömerağa Peynircisi): Çarşıda hiçbir estetik ve sanatsal yeteneği olmamasına rağmen eline bir enstrüman veya anfi alan kişiler gürültü kirliliği yaratıyor. Bunlardan tüm çarşı esnafı olarak şikayetçiyiz. Burada ofislerde çalışanlar ve vatandaşlar da rahatsız oluyor.

■ Kasım Üner (Karşıyaka Mini Market): Çarşımızın en önemli sorunu otopark, seyyar satıcı ve işporta sorunudur. Bu konuda belediye ve emniyet yetkililerine sorunu ilettik. Ayrıca çarşıda motorlu kuryeler çok hız yaptıkları için tehlikeler yaşanıyor. Bu sorunların çözülmesini istiyoruz.

TOLGA TEKİN