Esnaf odaları, Mutlu’ya tam destek verdi

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), Tire'de düzenlediği iftar ile geleneksel ilçe iftarlarını tamamladı. İzmir merkezin yanı sıra 6 ayrı bölgede düzenlenen iftarların sonuncusu Tire'de yapıldı. İESOB'UN iftarında Tire, Selçuk, Bayındır, Çırpı, Torbalı ilçelerindeki odaların başkan ve yöneticileri, ilçelerin yerel yöneticileriyle buluştu. İftara, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, ilçelerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları, vergi dairesi, SGK, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

MUTLU'NUN YANINDAYIZ

İFTARDA ilçelerin oda başkan ve yöneticileri, yaklaşan İESOB genel kurulunda mevcut başkanları Zekeriya Mutlu'nun yanında olacaklarını açıkladılar. Zekeriya Mutlu'yu bölgenin her sorununda yanlarında gördüklerini kaydeden oda başkanları, esnaf teşkilatında Ahde Vefa'nın önemine dikkat çekerek, Birlik seçimlerinde Mutlu'yu destekleyeceklerini söylediler.

BANA GÜÇ KATIYORLAR

İESOB başkanı Zekeriya Mutlu ise, oda başkanlarından aldığı desteğin çalışmalarında kendisine güç kattığını ifade etti. Ramazan ayının değerinin iyi kavranması gerektiğine dikkat çeken başkan Mutlu, "Ramazan ayı sabır, bereket ve paylaşım ayıdır. İnsanlara ruhlarını, kalplerini arıtabilmeleri için fırsatlar sunar. Bu çerçevede yetime öksüze, fakire fukaraya, sahip çıkın. Yardımların makbulü gizli yapılanlardır. Günlük yaşamınızda, işlerinizde sevgi ve saygıyı esas alın. Bir olayı, bir kişiyi, iş hayatınızda veya sosyal yaşamınızdaki gelişmeleri değerlendirirken empati kurmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde hoşgörünüz artacak, en sıkıntılı durumlarda bile bir çıkış noktası bulmanız kolaylaşacaktır. Ana babanız hayatta ise, kıymetini bilin. Onları hoş tutmak, ihtiyaçlarını gidermek görevimizdir. Kalp kırmamaya özen gösterin, aranızdaki kırgınlıkları bitirin. Devlete millete sahip çıkın. Öfkenize ve nefsinize hakim olun. Sabretmesini bilmek hayırlara vesile olur. Üyelerinizi sık sık ziyaret edin, ihtiyaçlarını sıkıntılarını gidermek için elinizden geleni yapın" diye konuştu.