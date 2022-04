Özdilek’ten alışverişte bayram fırsatı

BAYRAM alışverişlerinin vazgeçilmez adresi Özdilek'te, 22 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasındaki giyim ürünleri, ayakkabı ve aksesuarlarda geçerli 4 al 3 öde kampanyası sürüyor. Özdilek markaları Wishoes, Finesuits, First Company, First Company Denim, Shefame ve Funfair'in ürünlerinde geçerli kampanya kullanıcılarını bekliyor. Özdilek'te tüm aileye uygun ürünler yeni sezon koleksiyonlarıyla satışa sunuluyor. Özdilek'in erkek ve kadın giyim markaları Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası Funfair, günlük giyim markası First Company, First Company Denim ve ayakkabı markası Wishoes'in birbirinden tarz ürünleri, bayram alışverişlerine renk katıyor.

