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Haberler Ekonomi Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda

27.4.2022

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda
27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak. 4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri bugün, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise Perşembe günü yapılacak. 4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler Cuma gerçekleştirilecek. 4/C'li memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek. Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de 29 Nisan'da yapılacak.
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